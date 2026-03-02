La Fiorentina è semplicemente ridicola e non sfrutta i risultati delle altre. Guarda la NUOVA classifica di SERIE A

Si fa fatica a commentare la ridicola Fiorentina che (non) è scesa in campo questa sera a Udine, cedendo fin dai primi minuti a un'Udinese reduce da tre sconfitte consecutive. Un 3-0 propiziato in gran parte da Rugani, con il solito svarione su calcio d'angolo, da cui è nato il gol di Kabasele, un rigore procurato su Davis e uno scivolone nel finale per favorire anche Buksa. Una squadra imbarazzante, con una guida imbarazzante e incapace di sfruttare le sconfitte di Genoa, Lecce e Cremonese.

La classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 67, Milan 57, Napoli 53, Roma 51, Como 48, Juventus 47, Atalanta 45, Bologna 39, Sassuolo 38, Udinese 35, Lazio 34, Parma 33, Cagliari 30, Torino 30, Genoa 27, Fiorentina 24, Cremonese 24, Lecce 24, Verona 15, Pisa 15.