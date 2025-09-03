Il giornalista Sandro Sabatini è intervenuto a Radio Bruno Toscana per parlare della situazione attuale in casa Fiorentina: “Sono molto indeciso sul voto. Secondo me è un mercato ottimo, comunque ampiamente soddisfacente. Però se provo la formazione titolare faccio fatica a mettere un giocatore nuovo. Tra l'altro, secondo me i centrocampisti viola non godono di bellissima immagine digitale. Nel senso, perché tra i convocati di Gattuso in Nazionale c'è Frattesi e non ci sono Mandragora e Fagioli? Non lo capisco. In ogni caso la rosa è ampia e ha allargato le possibilità di scelta”.

“Fiorentina tra quinto e sesto posto. C'è una buona esperienza”

Dove va la Fiorentina nella griglia? “Balla tra quinto e sesto posto. La Fiorentina è all'altezza dell'Europa. Non è una gara individuale, dipenderà dal rendimento della squadra e delle altre. Ad esempio, molti piazzano il Como come grande sorpresa del campionato… io qualche perplessità la conservo. Lì c'è poca esperienza, di cui invece la Fiorentina gode”.