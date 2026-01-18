Dal rammarico stadio alla mossa finale di Commisso: l'ok del patron, sul piatto 60-80 milioni per il Franchi

La partita Franchi è la ferita rimasta aperta nella gestione Commisso a Firenze ma i dialoghi tra le parti stavano portando comunque ad una soluzione soddisfacente per entrambi i fronti, distante dal sogno iniziale del patron viola ma comunque redditizia. Secondo Repubblica infatti, pochi giorni prima della scomparsa del patron, la Fiorentina aveva inviato al Comune di Firenze dei documenti per partecipare al project financing sul secondo lotto di lavori al Franchi.

Si parla di una cifra tra i 60 e gli 80 milioni di euro, barattati nel caso con una concessione pluriennale che regalerebbe alla Fiorentina un asset ulteriore, strategico sia in caso di rilancio che di cessione del club. La risposta del Comune sulla congruità della proposta è attesa in un paio di mesi e in caso positivo, risolverebbe un'impasse che va avanti ormai da anni.