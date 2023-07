Infantino in viaggio verso Firenze, ma prima una tappa intermedia. Ecco quando partirà la Fiorentina per Grosseto

Doppia seduta di allenamento quest'oggi per la Fiorentina. Dopo quella delle 9 di stamani, la squadra agli ordini di mister Italiano si ritroverà sul campo alle 18. Al Viola Park è rientrato anche Antonin Barak, che sta smaltendo il virus che l'aveva colpito qualche settimana fa.

Oggi, inoltre, arriverà Gino Infantino, partito stanotte da Buenos Aires, atterrerà prima a Roma e poi sbarcherà a Firenze in serata. Domattina visite mediche già fissate dalla società viola.

Capitolo amichevole: la Fiorentina partirà soltanto domani mattina per Grosseto. Le prevendite sono andate molto bene tanto da portare il Comune a pensare di aumentare di quasi 2mila posti la capienza per domani. L’intenzione del Comune è quella di aprire un altro settore dello Zecchini. Molti tifosi viola vogliono partecipare a quella che potrebbe essere l’unica occasione di stare vicino alla squadra in questo pre-campionato.