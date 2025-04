Professionalità e serietà: E così arriva il premio per Cabral da parte del proprio allenatore

Un posto da titolare come premio per il proprio comportamento. A vincerlo, per così dire, è stato l'ex attaccante della Fiorentina, Arthur Cabral.

Il centravanti da quando si è trasferito in Portogallo al Benfica sta facendo fatica a trovare spazio, ma nella semifinale di ritorno della Coppa nazionale, contro il Tirsense, ci sarà lui davanti.

L'annuncio dell'allenatore

“Vi posso garantire che lui sarà titolare - sono le parole utilizzate dal tecnico del Benfica, Bruno Lage - perché sono molto contento di lui, anche se ultimamente non ha giocato tanto”. Lage ha sottolineato di essere molto attento al comportamento dei giocatori dentro e fuori dal campo e Cabral è stato premiato per l'impegno, la professionalità, la dedizione e il saper far gruppo, dimostrati fin dall'inizio della stagione.

Aspettative non rispettate, ma…

Tutti gli riconoscono il talento e la capacità di lavorare, anche se le grandi aspettative create dopo il suo acquisto dalla Fiorentina per 20 milioni di euro non sono state rispettate. Non è stato facile per Cabral affrontare questa situazione, ma non si è mai abbattuto e ora è arrivata la ricompensa.