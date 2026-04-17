Fiorentina made in Italy anche per le statistiche: i viola sarebbero primi in Serie A secondo una speciale classifica
La Fiorentina prima in Serie A? Sì, secondo una speciale classifica. Sono stati infatti calcolati quanti punti avrebbero ottenuto finora in campionato le squadre del nostro campionato se a segnare fossero stati soltanto i calciatori italiani.
Fiorentina e Bologna su tutti
Ebbene la Fiorentina, secondo questo criterio che di fatto tiene conto solo dei gol dei calciatori italiani annullando quelli segnati e subiti dagli stranieri, sarebbe prima in classifica con ben 52 punti al pari del Bologna. Subito dietro l'Atalanta e a seguire Cagliari, Inter e Lazio. Solo metà classifica per Napoli, Roma e Juventus, mentre il Milan sarebbe appena fuori dalla zona retrocessione. Come noto il Como sarebbe terz'ultimo, a pari punti con Lecce e Verona.
Più quantità che qualità
Un puro gioco di fantasia ovviamente, ma che evidenzia come in Serie A ci siano tante squadre (soprattutto big) che sugli italiani puntano pochissimo. Per la Fiorentina invece si tratta più che altro di un fattore numerico: i viola non hanno un bomber italiano com'era stato Kean l'anno scorso, ma avendo tanti italiani in rosa la somma dei loro gol produce numeri importanti.