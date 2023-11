Per la Juve Vlahovic non è più incedibile, in Premier lo vogliono in tanti: possibile asta in estate?

Nonostante il difficile inizio di stagione del serbo, l’ex attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic rappresenta un grande capitale per la Juventus che, visti i tanti passivi di bilancio delle ultime stagioni, potrebbe essere sacrificato per far tornare i conti. Questo potrebbe accadere anche dopo i tanti no di questa estate, uno su tutti quello all’Arsenal di Arteta.

I Gunners seguono l’attaccante già dai tempi della Fiorentina, provando all’ultimo anche ad inserirsi nella trattativa tra i viola e i bianconeri, ma adesso sarebbero pronti a sferrare l’attacco decisivo. Secondo quanto riportato quest’oggi dal The Sun l’Arsenal sarebbe intenzionata a tornare alla carica di Dusan Vlahovic e avrebbe già iniziato i primi contatti con l’entourage del giocatore.

Infatti, come scrive il quotidiano inglese, la squadra di Mikel Arteta sembrerebbe pronto a tutto per convincere l'attaccante serbo e regalarsi un bomber di peso. E nel caso in cui la Juve decidesse di aprire ad una cessione, ecco che potrebbe aprirsi una vera e propri asta con altre big europee: Chelsea e Tottenham su tutte. Molto dipenderà dalla cifra che chi vorrà assicurarsi Vlahovic per il futuro sarà disposto a sborsare: il club bianconero dovrebbero prendere in considerazione offerte non inferiori ai 60 milioni di euro.