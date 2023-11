Orlando: "Spalletti vorrà aggredire l'Ucraina. Chiesa è il migliore italiano in circolazione, solo con Allegri..."

Questo pomeriggio l’ex centrocampista di Fiorentina e Parma Massimo Orlando, durante un collegamento al programma Maracanà su TMW Radio, ha avuto modo di analizzare alcuni aspetti della sfida di questa sera tra Ucraina ed Italia. Questo un estratto:

"Mi fido di Spalletti, è uno dei migliori allenatori in circolazione. Luciano conosce molto bene Raspadori, e sicuramente questo influisce molto nelle sue decisioni. Le probabili formazioni di stasera testimoniano l’intenzione di schierare un undici titolare abbastanza offensivo, è chiaro che l’intenzione sia quella di fare la partita e non di subirla. Lasciare il pallino agli ucraini potrebbe essere pericoloso. Penso che avrà valutato bene perché è molto importante questa partita. Chi promuovere in difesa? Gatti mi sembra uno serio, quando lo metti in campo sai che difficilmente ti tradisce. E' uno in ascesa e fa bene”.

Ha poi parlato anche dell’ex viola Federico Chiesa: “Sono anni che penso che sia il miglior giocatore italiano in circolazione, e al di là degli infortuni credo sia innegabile. All’ultimo Europeo è stato lui il vero protagonista della squadra di Mancini. Per qualità, come sta bene, è il più forte, ha uno strappo clamoroso evede la porta come pochi. E' un giocatore straordinario, il più forte talento che abbiamo ora. Il gioco di Allegri non è che lo esalti dal punto di vista delle caratteristiche. Lui si adatta, ma a volte te lo perdi facendolo giocare in quel modo. In casa entra più nel gioco, ma in generale non si esalta come nel gioco di Spalletti".