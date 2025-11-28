A Radio Sportiva ha parlato il giornalista e opinionista vicino alle vicende di casa Fiorentina Enzo Bucchioni, che ha commentato la situazione dopo la sconfitta contro l'AEK Atene.

Le parole di Bucchioni

“C'è da preoccuparsi molto, perché c'è stato il cambio dell'allenatore e non si è visto nulla. Certo, mica volare, ma almeno l'atteggiamento diverso. Il gioco può arrivare in seconda battuta, ma a livello di carattere e grinta non si è visto nulla. Giocatori sempre in ritardo, l'AEK sembravano dei fenomeni. Uscivano sempre con la palla al piede. La Fiorentina è spenta fisicamente e mentalmente”.

L'accostamento alla Samp

“L'accostamento alla Sampdoria è quantomai azzeccato. La società è debole come quella della blucerchiata negli anni della retrocessione. Tutto nasce da lì. Se non c'è la capacità di intervenire la fine è questa. Dopo la morte di Barone si è sostituito con un dirigente che niente ha a che fare con il calcio. Va via Pradè e si promuove il direttore tecnico. Anche dal punto di vista numerico la Fiorentina ha depauperato la catena di controllo che c'era. Senza Commisso poi… L'assenza assoluta della società. Chi entra nello spogliatoio a dare la carica? Nessuno”.