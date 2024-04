Fabio Giorgetti: "Spero che stasera arrivi la svolta decisiva. La Fiorentina ha l'obbligo morale di portare a casa un trofeo"

In vista della gara di stasera, Fiorentina-Atalanta, il Presidente della Commissione Cultura e Sport del comune di Firenze Fabio Giorgetti è intervenuto a Radio Bruno Toscana. Ecco le sue parole riguardo alla partita: “Mi auguro che stasera arrivi la svolta decisiva per la squadra. Io sono ottimista, anche nelle sensazioni. Sento che c'è un obbligo morale, quello di portare a casa un trofeo anche nel ricordo di Barone. E ci sono le possibilità per farlo”.

Due parole anche sul Project Financing: “Portiamo avanti un percorso iniziato quattro anni fa. Le società sportive hanno bisogno di interventi mirati, questo è l'unico strumento a disposizione per costruire un'opera pubblica. Parleremo anche della bozza riguardante la riforma regionale dello sport”.