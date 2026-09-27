Per un Nicolò che entra, ce n'è uno che che esce: Zaniolo costretto a dare forfait in azzurro

Nicolò Zaniolo alza definitivamente bandiera bianca: il fantasista dell’Udinese ed ex Fiorentina, già assente contro il Belgio, non sarà a disposizione di Mancini per la sfida con la Turchia di domani sera e dovrà rinunciare anche ai successivi impegni degli Azzurri a causa di un problema fisico.

Zaniolo definitivamente out

Secondo quanto riportato da Sky Sport , Zaniolo non ha recuperato da un infortunio muscolare rimediato nei giorni scorsi che di fatto lo ha reso indisponibile per la Nazionale: il giocatore ha quindi lasciato Coverciano e non sarà a disposizione per le prossime partite dell'Italia.

Da capire il sostituto

Davvero una beffa per l'ex viola, che sarà probabilmente sostituito da uno dei giocatori inizialmente destinati a rimanere a Coverciano ed a non partire per la Turchia con la squadra.