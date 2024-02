Chi sarà l'escluso eccellente? Il più importante acquisto estivo rischia...

Belotti ha grande voglia e se continua a far vedere di essere pericoloso come contro Lecce e Frosinone, diventa praticamente intoccabile. Gonzalez è il più forte giocatore che ha la Fiorentina, mentre Ikone stavolta merita la riconferma.

Chi sarà l'escluso eccellente all'inizio contro il Bologna?

Là davanti resta allora una sola casella libera da riempire in vista della partita contro il Bologna: Bonaventura o Beltran, chi sarà l'escluso eccellente questa volta?

Messa così, analizzati tutti i possibili fattori, probabilmente è proprio l'argentino, il più importante acquisto fatto dalla società la scorsa estate, a rischiare di partire dalla panchina.

Bonaventura scalpita

Bonaventura scalpita, è rimasto fuori fino a metà secondo tempo contro il Frosinone e anche quello potrebbe essere stato un indizio importante in vista di questa gara che è determinante per l'inseguimento di un posto in Europa.