La Fiorentina ha un suo sogno per queste ultime due settimane di mercato: al club viola piace tantissimo Tommaso Baldanzi dell'Empoli. Il gioiellino classe 2003, finalista nel Mondiale Under 20 con l'Italia, è un prospetto graditissimo anche al di là dell'affare Castrovilli saltato. Gli azzurri, tuttavia, sparano alto e non aiutano: chiesti 30 milioni di euro, una cifra che sorpassa anche l'acquisto più costoso della storia gigliata.

Per quanto riguarda Sofyan Amrabat, è in atto un derby inglese di mercato, tra Manchester United e Liverpool. I Red Devils pagano la ridotta disponibilità economica e la necessità di liberare il posto al marocchino: uscito Fred, anche uno tra McTominay e Van de Beek deve lasciare Manchester. I Reds hanno intensificato i contatti con la Fiorentina proprio nelle ultime ore, ma la Viola è ancora in attesa della prima offerta per il numero 34.

Il capitolo più importante in entrata rimane il difensore centrale. Rouault e Nikolaou rimangono soltanto idee; il preferito della Fiorentina è l'argentino del Bournemouth Marcos Senesi. Non sarà comunque facilissimo intavolare una trattativa, visti i rapporti inevitabilmente meno flessibili tra i club dopo quanto accaduto con Castrovilli.