Vlahovic non si ferma più, ma la Juventus sì: Spalletti non va oltre il pari alla sua prima partita allo Stadium

Si è appena conclusa anche la seconda partita odierna di Champions che ha visto un'italiana in campo: la Juventus di Spalletti sbatte contro lo Sporting, fermandosi sull'1-1. Bianconeri a soli 3 punti dopo quattro giornate.

La cronaca della partita

Match molto brillante e vivace da entrambe le parti, ma è lo Sporting ad andare in vantaggio con una bella azione da destra a sinistra: il passaggio decisivo di Trincao smarca Araujo che, con un bel diagonale, trafigge Di Gregorio al 12simo. Da lì, la Juventus va in crescendo e lo fa soprattutto grazie a Vlahovic: il serbo è scatenato e impegna a più riprese Rui Silva, prima con un colpo di testa salvato da un miracolo del portiere portoghese, poi da fuori area costringendolo alla deviazione. Al 35simo, però, Vlahovic sfonda: bel suggerimento di Thuram e il serbo devia in rete dall'interno dell'area. Poco dopo c'è l'occasione del vantaggio per la Juventus, ma Conceicao spreca a due passi dalla porta. Nel secondo tempo i ritmi calano, visti quelli forsennati del primo tempo, e bisogna attendere il 61simo per rivedere la prossima occasione: Vlahovic però manca l'affondo di testa da due passi. Nel recupero, poi, gran cross di Kalulu per la spizzata di David, ma è ancora un super Rui Silva a dire di no. Finisce così, un 1-1 che complica il cammino dei bianconeri.

Le altre italiane

Domani sarà il turno dell'Inter, in casa coi kazaki del Kairat Almaty, e dell'Atalanta in trasferta a Marsiglia. Giovedì, oltre a Mainz-Fiorentina in Conference, in Europa League sarà invece il turno di Rangers-Roma e Bologna-Brann.