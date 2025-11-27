Nikolic: "Vittoria meritata, fiero dei ragazzi. Auguro il meglio a Vanoli e alla Fiorentina, presto le cose andranno a posto"

Dopo la vittoria contro la Fiorentina, l'allenatore dell'AEK Atene Marko Nikolic è intervenuto in conferenza stampa: “Ottima partita dell'AEK, non solo per il risultato. Abbiamo meritato la vittoria. Sono molto contento per i ragazzi, hanno fatto un ottimo lavoro di organizzazione e personalità, con e senza la palla. Si meritano i miei complimenti, hanno giocato bene dal primo all'ultimo minuto. Sono tre punti molto importanti, anche per i tifosi. Avere un supporto del genere, che ha riempito tutto lo stadio, è incredibile. Dovunque fossero, li ringraziamo. Li sentiamo cantare ancora adesso”.

“Aspettavamo il pressing della Fiorentina, ma potevamo anche chiuderla”

“Mi è piaciuta l'intensità dei miei giocatori, lo ripeto. I primi venti minuti sono stati di controllo quasi completo della partita per noi. Abbiamo tre o quattro assenze pesanti, ma tutti sono stati pronti per sacrificarsi. Nel secondo tempo aspettavamo che la Fiorentina venisse fuori e pressasse maggiormente, ma alla fine abbiamo sfiorato due o tre gol”.

“Orgoglioso della prima vittoria dell'AEK in Italia. Fiorentina, le cose andranno per il meglio”

“Qui per me non è la prima volta, al Franchi, ma è la prima volta che l'AEK vince in trasferta in Italia. Sono molto contento di questo. La Fiorentina è un club fantastico, con grande tradizione e delle infrastrutture incredibili. Voglio augurare il meglio a Paolo Vanoli, le cose andranno per il meglio a livello di prestazioni e di posizione in classifica. Ne sono sicuro”.

“Siamo in un ottimo momento. Speriamo di recuperare Zini”

“Siamo in un ottimo momento, di forma e psicologico. E dopo aver vinto qui contro la Fiorentina, facendo una bella partita, abbiamo un'altra partita fondamentale (il derby contro il Panathinaikos, ndr). Zini? Spero che non sia nulla di grave, vogliamo recuperarlo presto. Probabilmente starà fuori un paio di settimane”.