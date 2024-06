"Chiesa può essere il sostituto di Dybala. Italiano o Palladino? Firenze piazza calda, ma al Bologna sarà molto difficile"

Questo pomeriggio l’ex calciatore Stefano Impallomeni, durante il programma Maracanà su TWM Radio, ha analizzato alcuni dei temi delle ultime ore: dal possibile approdo dell'ex Fiorentina Federico Chiesa, come sostituto di Dybala, e cambi di Palladino e Italiano, rispettivamente in arrivo a Firenze e Bologna. Questo un estratto delle sue dichiarazioni:

"Bisogna sapere cosa vogliono costruire De Rossi e Ghisolfi. Dybala è un calciatore importante, le perplessità sono sulla sua tenuta fisica per l'intera stagione. Ha una clausola rescissoria di 12 mln, molto bassa, Mourinho è approdato in Turchia. La Juve darebbe un prestito secco di Soulé per me no, quindi costa. Farei però un'operazione del genere. Io punterei sulla riconferma di Dybala, ma se è allettato da altre esperienze, Soulé potrebbe raccoglierne l'eredità. De Rossi vuole più cavalli nel motore, ma dipende tutto da quanti soldi hai e cosa vuoi costruire. O fai il colpo Chiesa e poi costruisci la squadra con altri colpi magari dalla Francia dove operava Ghisolfi...per me comunque se c'è Chiesa non c'è Dybala”.

Ha anche aggiunto: ”Mi sembra una follia mettere in discussione uno come Chiesa. Avrà avuto problemi col tecnico, va indagato il perché non ha reso al top. Io questa cosa che non rientra nei piani tattici di Motta non ci credo. Se perdi Lukaku, è un colpo per la Roma”.

Ha poi concluso commentando l’arrivo di Palladino alla Fiorentina, con il conseguente spostamento di Italiano al Bologna: ”Sono convinto che l’ex viola a Bologna si troverà davanti a se una situazione inedita per una piazza come quella rossoblu: la Champions League è qualcosa di nuovo, sicuramente non sarà semplice per lui. Se poi gli verra chiesto di ripetere quanto fatto in questa stagione da Motta, sarà ancora molto piu complicato: Thiago ha fatto qualcosa di straordinario e credo irripetibile. La stessa cosa varrà per Palladino, anche per lui sarà difficile fare meglio del collega con la Fiorentina. Nonostante tutto tra i due il compito più difficile è senza dubbio quello di Italiano”.