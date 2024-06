E' il 22 maggio 2022. La Fiorentina ha sconfitto la Juventus al Franchi nella partita decisiva per l'Europa. Conference League, ma poco importa a una Firenze in festa. E' nuovamente aria europea dopo diversi anni e questo basta, nonostante una cessione invernale di Vlahovic che aveva lasciato l'amaro in bocca.

Una doccia gelata

Passano poche ore della mattina e arriva la doccia gelata: Torreria non sarà riscattato dalla Fiorentina. Alla base della decisione ci sarebbe uno screzio con il procuratore dell'uruguaiano, che torna così alla base all'Arsenal per poi andare a giocare al Galatasaray. E' uno dei tanti capitoli oscuri della gestione sportiva viola degli ultimi anni.

Situazione diametralmente opposta

Situazione diametralmente opposta la si ha quest'oggi a Firenze, il giorno dopo un finale di stagione amarissimo per la Fiorentina. Un'altra finale persa, una tifoseria in subbuglio contro società e squadre e un'amarezza che pervade l'ambiente. La Conference non basta più. Italiano se ne va. Commisso lascia Firenze senza parlare. Domani sapremo cosa ha da dire, probabilmente per interposta persona.

L'altra faccia della medaglia

L'altra faccia della medaglia, in meno di 24 ore, sono due notizie abbastanza importanti. L'inaspettato rinnovo di Lucas Martinez Quarta, che sembrava tra i partenti annunciati e l'arrivo a Firenze di Raffaele Palladino, che a breve firmerà il contratto con i viola a meno di sorprese clamorose.

Aspettiamo martedì

Inizio sprint per la nuova stagione della Fiorentina. Due profili, giovani, per il domani viola. Adesso ci sarà la parte più importante: capire le reali intenzioni della società per il futuro. Questo è quello che ci si aspetta dalla conferenza stampa di domani. Per una delusione cocente, c'è uno sguardo al futuro che, se vogliamo, si può dire sia anche inaspettato. Aspettiamo martedì. Aspettiamo domani.