Casini: "La Fiorentina avrebbe potuto realizzare un impianto privato. I soldi pubblici dovrebbero servire ad altro, non a coprire uno stadio"

Il Sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini ha detto la sua a Radio Bruno Toscana sulla questione Franchi: “Le risorse che arrivano alla Città Metropolitana dovrebbero essere utilizzate per interventi pubblici mirati. Non credo che il Franchi sarebbe diventato il nuovo Flaminio, è un monumento ed è giusto che venga restaurato con soldi pubblici ma c'erano già 90 milioni. La Fiorentina avrebbe potuto realizzare uno stadio privato, come succede in tutto il mondo. Solo in Italia e in Francia abbiamo ancora il concetto di realizzare stadi di calcio con soldi pubblici”.

“I soldi pubblici servono ad altro”

E poi ha aggiunto: “I soldi pubblici servono per altri progetti, come riqualificazioni urbane e iniziative sociali, oltre alla messa a norme delle scuole e alla viabilità. Mi sembra sbagliato che certe risorse vengano usate per coprire lo stadio anziché per altre opere più utili”.

“Maccabi da non sottovalutare”

Infine Casini ha parlato della Fiorentina: “La Conference League serve a tenere alta la concentrazione della squadra. La partita di domani non va sottovalutata. In generale ho fiducia per questa ultima parte di stagione, e poi c'è un Belotti in più".