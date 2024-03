Fabio Giorgetti: "Il Franchi è lo stadio di tutti. Restyling soluzione migliore per i tifosi e per la Fiorentina"

Il presidente della Commissione Cultura e Sport del Comune di Firenze Fabio Giorgetti ha parlato a Radio Bruno Toscana della questione stadio: “Per me in questo momento l'importante è riuscire a completare il restyling del Franchi, dopo trent'anni di discussione. Il Governo ha ascoltato Nardella e ha compreso il senso di appartenenza dei fiorentini nei confronti del loro stadio. Sono felice del fatto che siano stati restituiti i 55 milioni, e confido nel fatto che i lavori vengano completati anche prima della proroga posta per il 2028. Bene anche che si rimanga al Franchi durante tutta la durata del cantiere, nell'interesse dei tifosi e della Fiorentina".

“La soluzione migliore per tutti”

Poi Giorgetti ha aggiunto: “Il Franchi è un monumento nazionale che non poteva essere raso al suolo, e che ha dei paletti ben precisi per la sua conservazione. Alla luce di ciò credo che la soluzione che è stata trovata sia la migliore per tutti, e questo è un merito dell'amministrazione che l'ha proposta e del Governo che l'ha ascoltata e capita”.

“Domani mi aspetto una reazione”

Infine Giorgetti ha parlato di campo: “A differenza della Lazio, che era in calo, il Torino era in forma e soprattutto Juric ha sempre dato filo da torcere alla Fiorentina. Domani mi aspetto una reazione, vorrei che la squadra dimostrasse già nel primo tempo il proprio valore e le proprie ambizioni. Domenica invece sarà dura, la Roma adesso sta correndo veramente forte. Detto questo la Fiorentina ha tutte le carte in regola per giocarsela".