Mitchell non si fida della Fiorentina: "Sappiamo quanto sia pericolosa, dobbiamo replicare la prestazione in Italia"

L'esterno del Crystal Palace, Tyrick Mitchell, punta a replicare la prestazione fatta giovedì scorso contro la Fiorentina, nel ritorno dei quarti di finale di Conference League.

“Avremmo potuto segnare di più”

L'autore del secondo gol delle Eagles ha detto: “Sono contento di essere stato nella posizione giusta al momento giusto contro la Fiorentina e di essere riuscito a segnare, ma sappiamo che avremmo potuto segnare di più: abbiamo avuto diverse occasioni”.

Poi ha aggiunto: “Sappiamo quanto siamo bravi in ​​contropiede e in possesso palla, come avete visto nel primo tempo. Sapevamo che se avessimo continuato così e non avessimo subito gol, avremmo avuto la possibilità di segnare. Siamo contenti per la vittoria per 3-0".

“Sappiamo quanto siano pericolosi…”

Ma Mitchell non si fida della Fiorentina e dei giocatori viola: “Siamo umili. Sappiamo che siamo solo a metà strada. Sappiamo quanto siano pericolosi e anche che andremo in casa loro e che saranno carichi. Dobbiamo solo essere all'altezza, sperando di non subire gol e vincere la partita. Dobbiamo replicare questa prestazione in Italia”: