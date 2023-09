Debutto in Under 21 da rimandare, per il giovane terzino della Fiorentina Michael Kayode. Il classe 2004, alla prima convocazione con la Nazionale guidata dal ct Nunziata (anche lui oggi all'esordio), si è seduto in panchina ad assistere al magro parecchio degli Azzurrini in Lettonia.

Lo 0-0 descrive perfettamente la partita: bloccata, noiosa, con poche occasioni. Chiaramente è l'Italia ad avere il pallino del gioco in mano, ma si dimostra poco cinica e molto lenta nel tentativo di finalizzare. Prova a trascinare la squadra il solito Casadei, ma va troppo a sprazzi e la condizione non aiuta. Emergono in positivo Ghilardi (ex viola) e la frizzante entrata in campo di Ndour, ma poco altro.

I ragazzi di Nunziata tentano troppo spesso soluzioni centrali alquanto impraticabili, visto che la difesa lettone si è chiusa benissimo. Più interessanti i cross dal fondo, ma la precisione dell'Italia, oggi, è mancata anche sui colpi di testa. Si fa subito in salita, dunque, il percorso nel girone di qualificazione agli Europei del 2025.