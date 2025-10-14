Uno sì, l'altro no: Gattuso porta in campo un solo giocatore della Fiorentina che eredita la maglia di Kean

L'Italia ha reso nota la lista dei convocati per la partita di stasera contro Israele che si giocherà a Udine.

Piccoli sì

Tra questi troviamo un giocatore della Fiorentina, ovvero Roberto Piccoli che in pratica, almeno numericamente, si ritroverà ad essere il sostituto di Moise Kean, tornato a casa dopo l'infortunio alla caviglia. Per inciso Piccoli si ritroverà ad indossare la maglia numero 11 che era proprio quella del compagno di squadra.

Nicolussi Caviglia no

Finisce in tribuna anche stavolta invece il centrocampista viola, Hans Nicolussi Caviglia, che comunque era stato chiamato dal selezionatore, Gennaro Gattuso, come rimpiazzo all'ultimo tuffo e quindi sapeva già che avrebbe avuto un ruolo secondario in questa tornata di partite.