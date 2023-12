L'Atalanta sta un tempo sotto ma poi dilaga sulla Salernitana: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Appena conclusa Atalanta-Salernitana, ultima partita del turno di Serie A. I padroni di casa hanno vinto in rimonta per 4-1 dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio.

In rete per i granata ci era andato il difensore Pirola ma la squadra di Gasperini è venuta fuori alla distanza. Prima l'ex viola Muriel ha pareggiato i conti, poi Pasalic ha completato la rimonta che è stata alla fine compiuta definitivamente da De Ketelaere e Miranchuk. Atalanta a -1 dalla Fiorentina.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 41, Juventus 37, Milan 32, Bologna 28, Napoli 27, Fiorentina 27, Atalanta 26, Roma 25, Torino 23, Lazio 21, Monza 21, Frosinone 19, Lecce 17, Genoa 16, Sassuolo 16, Cagliari 13, Udinese 13, Empoli 12, Verona 11, Salernitana 8.