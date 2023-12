Boquete: "Vogliamo la Champions League, ci crediamo. Felice di aiutare la Fiorentina con la mia esperienza"

Al termine di Fiorentina Femminile-Inter ha parlato la protagonista assoluta del match Vero Boquete, autrice di una tripletta che ha guidato la squadra viola nella vittoria per 4-2 contro le nerazzurre. Queste le sue parole ai media presenti, tra cui Fiorentinanews.com:

"Volevamo chiudere bene l'anno. Nel primo tempo abbiamo subito quel gol all'inizio ma non abbiamo mai mollato. Nella ripresa invece abbiamo dimostrato la nostra forza, non ci siamo mai accontentate del pareggio e fatto capire la nostra ambizione. Commisso ci ha chiamato, ci ha fatto gli auguri e i complimenti per la nostra stagione. L'obiettivo è quello di tornare in Champions da inizio stagione e continua tuttora ad esserlo. Ci crediamo. Abbiamo staccato l'Inter di 8 punti ma adesso guardiamo anche sopra, dove c'è la Juventus a -2. Quindi è uno stimolo in più, non solo per la seconda posizione, ma anche perché lì ci sono le bianconere. Sono una giocatrice di esperienza, mi fa piacere aiutare la squadra sia con le parole sia con le mie prestazioni".