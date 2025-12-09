Il viola Harder scala le gerarchie: “Nel giro di due anni sarà titolare alla Fiorentina”

Jonas Harder, padre tedesco e madre italiana ma fiorentino di nascita ed estrazione, è un centrocampista classe 2005 attualmente in prestito secco al Padova in Serie B, ma di proprietà della Fiorentina. Il giocatore, cresciuto nel vivaio viola fino a diventare un leader della Primavera e debuttare in prima squadra, ha fatto parte a lungo anche delle giovanili azzurre, e quest’anno sta provando ad imporsi nel professionismo vero. Harder ha un contratto fino al 30 giugno 2029 con la Fiorentina, con opzione per ulteriori tre stagioni: dimostrazione che c’è fiducia nel ragazzo.

Sempre in campo col Padova

Al Padova il giocatore viola si sta ritagliando un ottimo spazio, ha già trovato il primo gol nella vittoria sull’Entella ed ha già totalizzato 6 presenze da titolare sulle 15 totali in campionato. Harder ha giocato in tutte le partite del Padova, non restando mai in panchina in questo avvio di stagione.

‘Sarà titolare alla Fiorentina’

L’allenatore Matteo Andreoletti lo ha ‘incoronato’ dopo il pareggio di ieri contro il Cesena: “Harder per me nel giro di due anni sarà titolare alla Fiorentina”. Belle parole e complimenti per un calciatore che sta cercando di costruirsi un futuro.