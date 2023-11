UFFICIALE - Il calcio in Toscana si ferma per l'alluvione: ecco quali categorie non scenderanno in campo nel week end

Il Presidente del CRT Paolo Mangini e i delegati provinciali assieme ai consiglieri regionali hanno deliberato lo stop del calcio giocato in Toscana a seguito dell’emergenza maltempo, con il tragico alluvione che ha coinvolto diversi comuni della regione.

Il Comitato Regionale Toscana ha deciso di rinviare tutte le gare in programma in questo weekend (sabato 4 e domenica 5 novembre) a data da destinarsi. Dunque dall’Eccellenza in giù (giovanili comprese) non si gioca in Toscana. Tutti i campionati regionali sono rinviati: la giornata sarà recuperata sabato 23 e domenica 24 dicembre 2023.