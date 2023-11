E' stata una notte che non scorderemo facilmente. Una violenta ondata di maltempo ha colpito intensamente la Toscana, provocando esondazioni in diversi punti del territorio. Tra le zone più colpite quelle di Prato, Quarrata, Pontedera, Seano e Campi Bisenzio, ma molti altri paesi si trovano in difficoltà anche in questi minuti.

Il bilancio attuale purtroppo conta 3 vittime e 4 dispersi, 40mila le utenze toscane attualmente senza corrente. Danni agli ospedali di Prato, Pontedera e Borgo San Lorenzo. E il ministro della difesa Giulio Crosetto ha annunciato l'intervento in regione dell'Esercito. A Firenze l'Arno è osservato speciale, si attende la piena del fiume dopo mezzogiorno.

AGGIORNAMENTO 10.15: salgono a 5 le vittime in Toscana