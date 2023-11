La Fiorentina riconquista il primato nel possesso palla ma perde la partita (esattamente il contrario di quanto era accaduto nella vittoriosa gara contro il Bologna prima della pausa). La malattia dei viola, la centravantite, continua ad aggravarsi una partita dopo l’altra. Cambiando l’ordine dei “numeri 9” il prodotto non cambia. Forse bisogna cambiare qualcos’altro? Ma da quell’orecchio il tecnico non ci sente. Forse, a gennaio, occorrerà acquistare un centravanti vero dopo tanti cartonati: da quell’orecchio la società ci sentirà?

Terracciano – 10 – Belle parate su Pulisic e Pobega, ma soprattutto ci evita la beffa di subire un gol da Jovic.

Biraghi – 5 – Dalla sua parte il Milan sfonda in continuazione.

Beltran – 2 – Corre fra i difensori che si scambiano la palla come nel torello, senza prenderla mai. Poi Nico lo lancia a rete ma si allunga il pallone e Maignan glielo soffia.

Italiano – 5 – La Fiorentina continua a non riuscire a tirare in porta ma, pervicacemente, continua a giocare nello stesso modo. La squadra, contrariamente a quanto accaduto contro il Bologna, conquista il possesso palla ma perde la partita. Anche oggi i dati ci raccontano di 30 cross scodellati in area rossonera: ce ne fosse stato uno sfruttato a dovere…

