Ufficiale, Lirola torna in Serie A: la Fiorentina lo sfiderà già a fine settembre

Adesso è ufficiale: Pol Lirola torna in Serie A. L'ex esterno destro della Fiorentina, che in maglia viola ha collezionato più luci che ombre anche considerando come si è concluso il suo rapporto con Firenze, vestirà la maglia del Frosinone.

Lirola arriva dal Marsiglia a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024. A comunicarlo lo stesso Frosinone sui propri canali ufficiali. Tra l'altro la squadra gialloazzurra riceverà la Fiorentina al Benito Stirpe tra qualche settimana, nel turno infrasettimanale del 27 settembre (in attesa di data e orario ufficiale). Lirola, dunque, incrocerà subito il suo passato.