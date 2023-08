Hagi: "Munteanu ha qualità incredibili, non capisco perché la Fiorentina non gli abbia dato spazio. Trovatemi i soldi e lo compro subito"

Il Farul Constanta si è imposto per 2-0 nel campionato rumeno contro l'Universitatea Craiova. A decidere la gara, con una doppietta è stato l'attaccante che la Fiorentina ha prestato a questa squadra, Louis Munteanu.

Di Munteanu è letteralmente entusiasta l'ex fuoriclasse rumeno e allenatore del Farul, Gheorghe Hagi, che ha detto: “Sinceramente non capisco perché la Fiorentina non gli abbia dato spazio. Vede gli spazi anche quando dorme la notte! È un ottimo giocatore e nella partita contro l'Helsinki (gara dei play off di Conference League ndr) è entrato in modo fantastico”.

Poi ha aggiunto: “Si vede che ha delle qualità incredibili, penso che sia il miglior esordiente della Romania in questo momento. Chi ha soldi dovrebbe comprarlo, andando a trattarlo con la Fiorentina. Trovatemi i soldi e io lo compro subito”.