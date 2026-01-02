Palladino: "Samardzic per me è un giocatore importante. Mercato? Ridurrei la finestra"

Nella classica conferenza stampa pre partita, il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino ha parlato della prossima sfida contro la Roma, dell'attuale mercato e delle voci di mercato che interessano Samardzic, nel mirino anche della Fiorentina.

Su Samardzic

“Utilizzare Samardzic dietro le punte? L'ho fatto giocare a gara in corso e per me è un giocatore importante per l'Atalanta: ha qualità, dribbling, tiro e un grande talento. Vorrei vederlo dall'inizio e sono sicuro che presto capiterà, ma sta dando comunque tutto”.

Un pensiero sul mercato

"Secondo me bisognerebbe ridurre la finestra di mercato. Capisco anche il comportamento di certi giocatori, ma ho visto un gruppo compatto e sempre concentrato: tutti vogliono giocare. A chi mi da tanto negli allenamenti, io do altrettanto. Sono molto meritocratico da questo punto di vista".