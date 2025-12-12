Commisso ribadisce fiducia a Goretti... Ma intanto sul tavolo del presidente viola arriva una proposta firmata Cristiano Giuntoli

La Fiorentina è alle prese con una delle stagioni più difficili della propria storia. Nonostante i grandi proclami estivi la squadra viola è, al momento, una delle squadre più accreditate alla retrocessione. E' inevitabile che coloro che hanno guidato i viola verso queste difficoltà siano messi in discussione.

Le parole di Commisso

Per adesso, come detto da Rocco Commisso nell'intervista a La Nazione di qualche giorno fa, l'organigramma societario non sarà stravolto. Alla fine della stagione saranno effettuate tutte le valutazioni del caso e, eventualmente, verranno prese le dovute decisioni.

Una candidatura importante

Il Giornale rivela però la presenza di una candidatura importante per il ruolo di Ds della Fiorentina. Si tratta dell'ex Juventus e Napoli Cristiano Giuntoli. Attraverso intermediari, il dirigente pratese avrebbe fatto pervenire la propria candidatura al presidente Commisso. Ad oggi l'arrivo di un nuovo Direttore Sportivo non sembra all'ordine del giorno, ma nel caos attuale della Fiorentina mai dire mai…