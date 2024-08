Bove resta il favorito per il secondo slot del centrocampo: tocca a Nzola, Amrabat e Kouame avvicinarlo a Firenze

Non si potrà concentrare solo su Tessmann il mercato del centrocampo per la Fiorentina: a Palladino servono almeno due interpreti nuovi, lo statunitense dunque e forse Edoardo Bove. Il romanista resta il favorito secondo il Corriere dello Sport, anche se i giallorossi continuano a pretendere tanti soldi. Risorse che la Fiorentina conta di ricavare non solo da Gonzalez ma anche da alcuni esuberi: da Nzola ad Amrabat, passando anche per Kouame. A loro il compito indiretto di avvicinare Bove alla Fiorentina.