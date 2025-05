Il Napoli non trema, supera il Cagliari e vince lo Scudetto. Successo inutile a Como per l’Inter - Guarda LA NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il Napoli di Antonio Conte batte il Cagliari col punteggio di 2-0 al Maradona e si laurea Campione d’Italia per la quarta volta nella propria storia. La squadra di Conte sblocca il risultato nel finale di primo tempo con l’ennesimo gol di uno straordinario McTominay, autore di 12 gol in campionato, e raddoppia con uno stupendo assolo di Lukaku nella ripresa. Il centravanti belga si fa beffe di Mina e infila il raddoppio che chiude la gara.

Inutile la vittoria dell’Inter

A Como l’Inter vince 2-0, grazie ad un gol per tempo: segnano prima De Vrij e poi Correa. I nerazzurri ottengono un successo agevole anche in virtù dell’espulsione di Reina. Il portiere del Como, all’ultima gara in carriera, rimedia un rosso diretto per un’entrata in ritardo su Taremi. Nel finale spazio anche per Ikone, in prestito dalla Fiorentina. L’Inter passa senza problemi in casa della squadra degli Hartono ma chiude seconda e può sperare solo nella Champions League adesso per non terminare l’annata senza alcun titolo.



La NUOVA CLASSIFICA di Serie A*

Napoli 82, Inter 81, Atalanta 74, Juventus 67, Roma 66, Lazio 65, Fiorentina 62, Bologna 62, Milan 60, Como 49, Torino 44, Udinese 44, Genoa 40, Cagliari 36, Verona 34, Parma 33, Lecce 31, Empoli 31, Venezia 29, Monza 18

*Napoli, Inter, Cagliari e Como hanno una partita in più