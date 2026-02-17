L'ex portiere della Fiorentina, Bartłomiej Drągowski, prima di arrivare in Italia vestiva la maglia dello Jagiellonia Byalistok ovvero il prossimo avversario dei viola in Conference League.

“Partita dell'anno”

La Nazione su questa partita, ha intervistato il padre dell'ex estremo difensore viola, vale a dire Dariusz Dragowski, che ha detto: "Per Bialystok sarà la partita dell'anno. Una vera e propria festa. A quanto pare, la gara giovedi si giocherà a -3°C, quindi non ci sarà un gelo cosi intenso. Almeno per come siamo abituati noi (ride, ndr). Quanto conta l'Europa per lo Jagellonia? Tanto, al di là del primo posto in campionato. Ogni squadra che partecipa alle competizioni europee vuole arrivare il più lontano possibile".

“I miei nipoti nati a Firenze”

"Firenze è una città bellissima ed è un orgoglio che i miei nipoti siano nati li. Bart, poi, ha vissuto due anni belli in viola, anche se magari non molto fortunati".