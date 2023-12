Al Monza basta il primo gol stagionale di Mota per rifarsi sotto alla Fiorentina: Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Terminata l'unica partita della domenica alle 15 di Serie A. Un noiosissimo Monza-Genoa si è chiuso 1-0 per i padroni di casa che hanno ritrovato Dany Mota in rete.

Da buona posizione in area di rigore, Mota ha girato in porta il pallone che vale tre punti per Palladino, che adesso si rifà sotto alla Fiorentina. Monza a 21 punti, a sole due lunghezze dalla Viola, stasera impegnata sul campo della Roma.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 38, Juventus 36, Milan 29, Napoli 24, Roma 24, Fiorentina 23, Atalanta 23, Bologna 22, Lazio 21, Monza 21, Torino 20, Frosinone 19, Lecce 16, Genoa 15, Sassuolo 15, Udinese 12, Empoli 11, Verona 11, Cagliari 10, Salernitana 8.