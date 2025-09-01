Corriere dello Sport-Stadio: Avanti col tridente
Nelle pagine del Corriere dello Sport in edicola questa mattina viene dedicato molto spazio alle vicende di casa viola, concentrandosi sulla partita contro il Torino, ma anche sul mercato che sta per concludersi.
Prima pagina
In prima pagina il Corriere dello Sport-Stadio intitola a caratteri cubitali: “X Factor. Viola un altro pareggio" e ancora “Piccoli ci prova, poi c'è De Gea. Lamptey Firma”.
Pagine interne
La pagine dedicata ai colori viola si apre con l'analisi del match di ieri sera dal titolo: “Una Viola troppo modesta”. A pagina 13 invece vengono riportate le parole di Pioli: “Andiamo avanti col tridente”. Infine spazio anche al mercato: “Lamptey è fatta, Lindelof sfuma. Ikone al Paris Fc”.
