Salta Danilo...e la nuova idea del Napoli si chiama Pongracic

Dopo che Danilo ha detto no e ha deciso di tornare in Brasile, il Napoli ha bisogno ancora di un difensore centrale da inserire nella rosa in mano ad Antonio Conte.

E secondo il Corriere dello Sport il nuovo capitolo, la nuova idea, si chiama Marin Pongracic. Arrivato alla Fiorentina la scorsa estate, prima ha dovuto combattere con gli infortuni, poi, da novembre ad oggi ha giocato la miseria di 9 minuti in campionato.

In sostanza non è stato preso in considerazione da Raffaele Palladino, anche se qualche chance di scendere in campo all'Olimpico contro la Lazio, adesso ce l'avrebbe. Qualora approdasse in azzurro, prenderebbe il posto di Rafa Marin in procinto di tornare a giocare in Liga con la maglia del Villarreal.