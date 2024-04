Ceravolo: "Palladino sarebbe già pronto per una piazza come Firenze, anche se alla Fiorentina manca il Galliani della situazione"

Franco Ceravolo, dirigente sportivo, a Italia 7, ha commentato il possibile passaggio di Raffaele Palladino alla Fiorentina per la prossima stagione. Sentite cosa ha detto: “Di Palladino mi sorprende in particolar modo la sua crescita, già fra i migliori allenatori d'Italia. Il Monza è una squadra vivace, fa divertire e incarna bene le conoscenze di Palladino”.

“Palladino destinato a piazze come Firenze”

E ancora: “Lo vedo assolutamente pronto per una piazza come Firenze. Ha dimostrato nei suoi due anni a Monza di cosa è capace. Esprime un calcio che garantirebbe alla Fiorentina una continuità nel modo di proporre il gioco. E' destinato a piazze importanti come quella della Fiorentina. A Firenze, avrebbe inoltre giocatori dal tasso tecnico superiore, con cui potrebbe divertirsi di più".

“Alla Fiorentina manca un Galliani”

Infine: "Rispetto a Monza, a Firenze manca però una figura come Adriano Galliani. La Fiorentina deve essere capace, in caso, di presentare a Palladino un progetto tecnico all'altezza”.