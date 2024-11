Cabral-Benfica, il capolinea è vicino: l'ex viola è destinato a lasciare Lisbona. Prende piede l'ipotesi di un ritorno in Brasile

L'attaccante ex Fiorentina Arthur Cabral, fuori dal club viola, non è più riemerso. Il suo trasferimento al Benfica nell'estate del 2023, per 25 milioni di euro circa, non ha portato ai frutti sperati dal club lusitano. Il brasiliano si è visto poco ed è progressivamente sparito dai radar dei portoghesi.

Cabral-Benfica, addio vicinissimo. Per l'ex viola ritorno in Brasile?

Cabral è ai margini del Benfica, che sta già perfezionando la sua cessione a gennaio e ha comunicato tutto all'attaccante. Il ritorno in Brasile, adesso, è più di un'idea. Secondo quanto riportato da Record, il Flamengo sta puntando l'ex viola e il club di Rui Costa spera un affondo dei brasiliani. Già ci aveva pensato il Cruzeiro, che però ha rinunciato di fronte alla richiesta di 15 milioni.