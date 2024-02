Da Beltran a... Lautaro! L'assurdo retroscena di mercato raccontato da Bertoni: "L'avevo proposto ad Antognoni e Corvino, ma loro..."

L'ex giocatore argentino della Fiorentina Daniel Bertoni è intervenuto a Tv Play dove, fra le altre, ha rivelato un retroscena assurdo che riguardava Lautaro Martinez e la Fiorentina. Sentite un po' qua:

“Antognoni e Corvino non lo hanno preso"

“Avevo proposto Lautaro Martinez alla Fiorentina. A Corvino e Antognoni, ma loro non lo hanno preso. Ho un’amicizia con Giancarlo e dopo l’ho detto anche al direttore Corvino…”.

“E alla fine è esploso”

E infine ha chiosato: “E niente… poi alla fine Lautaro è esploso. Ora gioca anche in Nazionale, anche se non è titolarissimo come all'Inter, ma ha tutto per fare bene anche con la maglia dell'Argentina”.