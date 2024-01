Interessante la panoramica offerta dal Corriere Fiorentino sugli stadi di calcio presenti in Toscana, con il Franchi che si inserisce in un contesto di assoluto degrado e arretratezza che attualmente popola gli impianti sportivi nella regione. Una panorama che impedisce anche alla Fiorentina di trovare una soluzione vicina e alternativa al Franchi in vista dei lavori di restyling.

Empoli unica opzione… già scartata

Empoli è l'unica città che ha un impianto omologato per la Serie A, ma la sindaca Barnini ha da tempo scaricato la possibilità di ospitare i viola per problemi di ordine pubblico. Il Melani di Pistoia è in mano al comune, ma versa in condizioni pietose viste anche le difficoltà della società arancioblù.

Che desolazione in Toscana

Niente da fare nemmeno per Pisa, con l'Arena che presenta problemi di agibilità e di infiltrazioni. A Livorno cadono calcinacci. Prato, Carrara e Grosseto non hanno impianti per la Serie A, così come a Viareggio lo stadio è fuori uso dal 2018. Per concludere con l'altro Franchi, quello di Siena: attualmente chiuso e abbandonato in attesa della decisione del TAR.