E se da una parte il mercato è iniziato e la Fiorentina è al lavoro per regalare Italiano qualche colpo per continuare a sognare, dall'altra c'è una società viola che ancora aspetta il da farsi sul tema stadio, visto che ancora non si sa dove la squadra viola giocherà la prossima stagione, con la comunicazione che deve arrivare entro giugno.

Dal Comune continuano a spingere per il Padovani

Come scrive il Corriere Fiorentino, da Palazzo Vecchio si spinge per l'opzione Padovani, ma questa possibilità non sembra piacere a Commisso, sia per i fondi da mettere (circa 5 milioni) sia per i tempi di realizzazione del possibile ampliamento, visto che non si è nemmeno arrivati alla conferenza dei servizi per l'impianto sportivo.

Chi mette i soldi mancanti?

La Fiorentina, ormai si sa, vuole rimanere al Franchi, ma la strada sembra poco percorribile. Il Sindaco di Firenze Nardella ha ufficialmente chiesto una deroga al Governo per continuare i lavori oltre il termine stabilito nel 2026, slittando di un anno la fine di modo da prendere tempo nel trovare un'alternativa al Franchi. Altro punto critico riguarda i soldi mancanti: sono 151 i milioni del restyling coperti da PNC, ma le stime parlano di una cifra complessiva intorno ai 250 milioni. Chi metterà i mancanti 100 milioni di euro?