Il giornalista e telecronista Alberto Rimedio ha parlato così a La Domenica Sportiva dopo Fiorentina-Milan. Questo il suo giudizio complessivo sulla gara e sulle reti subite dai viola: "

"La Fiorentina subisce i gol nello stesso modo. Le ragioni sono da leggere in una difesa molto alta per volere di Italiano. Se andiamo a vedere i gol subiti nelle finali dello scorso anno dei viola in Coppa Italia e Conference League sembra di vedere quelli subiti stasera contro il Milan. Ormai, vista la classifica, mi sembra improbabile che i viola arrivino in Europa"