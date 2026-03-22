La Fiorentina femminile sciupa l'occasione europea: Pinones-Arce fermato sul pareggio dal Parma

Si è da poco conclusa la sfida del Viola Park tra Fiorentina femminile e Parma, vera e propria occasione sciupata dalle ragazze di Pinones-Arce che mancano la vittoria per la terza occasione di fila.

Che peccato

Niente da fare per le viola, che impattano per 0-0 per via di un attacco troppo sterile: decisiva, anzi, la Fiskerstrand, che con ben sei parate mantiene la rete inviolata. Dopo il pareggio tutto sommato positivo con la Roma capolista, quindi, arriva una battuta d'arresto: fallito l'aggancio al quarto posto, attualmente occupato dalla Lazio, con la zona europea che ora dista tre lunghezze.

Testa alla Juve

Non c'è tempo per piangersi addosso, perché tra una settimana torna un appuntamento di prim'ordine: quello con la Juventus valevole per la semifinale di ritorno di Coppa Italia. All'andata, le bianconere si sono imposte per 0-2: servirà qualcosa in più alle ragazze di Pinones-Arce per ribaltare il risultato.