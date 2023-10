Biraghi ancora acciaccato: domani il test in vista del Ferencvaros, ma la sensazione è che non si voglia rischiare

Come vi abbiamo raccontato, la Fiorentina è tornata subito in campo al Viola Park per preparare la partita contro il Ferencvaros in programma giovedì. Con Niccolò Pierozzi che si è rivisto in campo per la partitella tra gli esclusi della gara contro il Cagliari, c'è un Cristiano Biraghi ancora da valutare.

Il capitano viola ieri era in panchina solo in qualità di capitano, visto che le sue condizioni non erano al 100%. Non lo sono neanche oggi, con il suo infortunio che sarà rivalutato durante l'allenamento di domani da Vincenzo Italiano e dal suo staff. Si capirà dunque solo nelle prossime ore se il numero 3 viola sarà a disposizione per la gara di Conference League oppure si punterà ancora su Parisi, aspettando Biraghi per l'ultima partita prima della sosta contro il Napoli. Lo riporta Radio Bruno.