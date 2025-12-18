Dzeko via a gennaio? Ipotesi tutt'altro che impossibile. Gli estimatori italiani del bosniaco

Edin Dzeko via dalla Fiorentina dopo pochi mesi dal suo arrivo: è un'eventualità questa tutt'altro che impossibile da realizzarsi. Nonostante i suoi quasi 40 anni, il centravanti bosniaco ha ancora diversi estimatori in Italia.

Genoa e Cagliari

In queste ore è stato accostato al Genoa, dove c'è come allenatore il suo grande amico Daniele De Rossi, ma non solo. Sul Corriere dello Sport-Stadio di stamani si parla anche di ipotesi Cagliari.

Sardi senza attaccanti

Il club sardo è alla ricerca di attaccanti dopo aver perso Andrea Belotti e Mattia Felici per tutta la stagione. Dzeko dunque potrebbe fare al caso dei rossoblu anche se ci sono dubbi legati all'ingaggio che bloccano per il momento i sardi.