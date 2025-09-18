Infermeria Fiorentina, Pioli spera nel recupero (integrale) di Kean e Gudmundsson. Le ultime

Novità in casa Fiorentina, con i viola impegnati nella preparazione alla delicata sfida con il Como, valida per la quarta giornata di Serie A. La formazione allenata da Stefano Pioli, infatti, è reduce dal pesante KO con il Napoli e la classifica vede Kean e compagni a soli due punti.

Come sta Kean?

La Fiorentina è dunque chiamata a riscattarsi dopo un inizio di stagione deludente, con un bilancio di due pareggi e una sconfitta nelle prime tre gare di campionato. E gli occhi - nelle ultime ore - sono stati puntati su Moise Kean, alle prese con un lieve attacco influenzale che però non dovrebbe impedirgli di scendere in campo contro i lariani.

Ci sono buone nuove

Buone chance anche per Albert Gudmundsson dopo l'infortunio alla caviglia rimediato in Nazionale che lo ha costretto a saltare la gara contro i campioni d'Italia. Tornato ad allenarsi in gruppo, l'islandese è ormai da considerarsi recuperato.