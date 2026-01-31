Il mediano davanti alla difesa? Fiorentina sempre più convinta di farne a meno. Fazzini verso una permanenza forzata

Un po' per mancanza di risorse, un po' per mancanza di tempo e idee ma la suggestione di inserire anche un mediano in rosa, soprattutto dopo l'addio di Nicolussi Caviglia, rimarrà tale. La Fiorentina infatti, secondo il Corriere dello Sport, è sempre più convinta di farne a meno e di usare piuttosto le risorse presenti in rosa.

Manca un mediano di rottura

In Coppa Italia si è visto perfino Ndour, con risultati disastrosi, al posto di Fagioli: in generale un mediano di rottura nella rosa della Fiorentina non c'è, così come manca un giocatore simile allo stesso Fagioli.

Fazzini verso la permanenza

Chi invece sembra destinato a restare quasi forzatamente è Fazzini, che non ha proposte concrete sul piatto e che potrebbe ritrovare spazio dopo aver recuperato dall'infortunio. Il Bologna non ha intenzione di pressare per lui e l'ex empolese non ha mai chiesto la cessione.