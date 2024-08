Giornata importante per il mercato della Fiorentina con l'arrivo di David De Gea, travolto dall'entusiasmo di un centinaio di tifosi all'aeroporto di Peretola. Successivamente il portiere spagnolo ha visitato il Viola Park, facendo la conoscenza tra gli altri di mister Palladino, e si è poi sottoposto a delle lunghe visite mediche. Ultimo step la firma sul contratto, annuale con opzione per la stagione 2025/2026.

In arrivo anche Richardson

Sempre sul fronte entrate, è praticamente fatta anche per Michael Amir Richardson. Il centrocampista marocchino, classe 2002, sarà a Firenze nella giornata di lunedì. Situazione in stand-by invece quella di Gudmundsson, sebbene questa mattina l'amministratore delegato del Genoa Blazquez abbia rivelato l'intenzione del giocatore di trasferirsi alla Fiorentina. Il Grifone per adesso fa muro in attesa di trovare un sostituto adeguato, ma difficilmente potrà opporsi ancora per molto alla volontà dell'islandese.

Nzola al Lens, Nico alla Juve

Non sono mancate le novità neanche sul fronte delle uscite. Intanto è arrivata l'ufficialità del trasferimento di Nzola al Lens, con la formula del prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 8 milioni. Ma, soprattutto, ci sono state novità per quanto riguarda Nico Gonzalez. Fiorentina e Juventus hanno trovato l'accordo per il prestito oneroso - ancora da stabilire la cifra - con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. Solo questione di tempo, dunque, è l'argentino sarà l'ennesimo giocatore a svestire la maglia viola per indossare quella bianconera.